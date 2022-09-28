وهران : الطبعة ال12 للصالون الدولي للطاقات المتجددة من 24 إلى 26 أكتوبر

وهران - سيحتضن مركز الاتفاقيات لوهران فعاليات الطبعة ال12 للصالون الدولي للطاقات المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستدامة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل, حسب بيان لوكالة "ميرياد للاتصال" المنظمة للتظاهرة.

وتأتي هذه الطبعة التي تحمل شعار" الإنتقال الطاقوي من أجل نمو أخضر" كدعم لمخطط عمل الحكومة في مجال تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية, حسبما أبرزه ذات المصدر.

ويطمح الصالون الى أن "يعكس هذا المسعى الشامل من أجل انتقال طاقوي ناجح وأمن طاقوي أفضل", وفق نفس المصدر الذي أبرز أن التظاهرة تهدف إلى توفير فضاء للقاء والتبادلات بين المتعاملين الجزائريين و الأجانب و أيضا الجامعيين و الباحثين الناشطين في مجالات الطاقات المتجددة و الطاقات النظيفة و التنمية المستدامة.

كما يسمح هذا الصالون للشركاء الأجانب بالتعرف على مؤهلات السوق الجزائرية في المجال, يضيف المصدر مشيرا الى أن حضور هيئات جزائرية سيتيح الفرصة للمتعاملين و المهنيين للقاء الفاعلين الرئيسيين في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

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وستوفر التظاهرة فضاء مميزا للشباب الحامل للمشاريع و للمؤسسات المصغرة بهدف مساعدتهم في تجسيد مشاريعهم في مجال الطاقات المتجددة والنشاطات ذات الصلة، حسب ذات البيان.

و تم تسطير برنامج ثري على هامش هذا الحدث و برمجت محاضرات وندوات من تنشيط خبراء وطنيين و أجانب حول موضوع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.