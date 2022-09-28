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فرق معاينة وضعية المؤسسات العمومية للصحة تشرع في مهامها بزيارات تفقدية لعدة ولايات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 17:28     الفئـة : جهـوي
فرق معاينة وضعية المؤسسات العمومية للصحة تشرع في مهامها بزيارات تفقدية لعدة ولايات

الجزائر- شرعت فرق معاينة وضعية المؤسسات العمومية للصحة في مهامها, بزيارات تفقدية للمؤسسات الصحية بعدة ولايات, على أن يتم توسيعها لاحقا إلى ولايات أخرى لتعمم عبر كامل التراب الوطني, حسب ما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان لوزارة الصحة.

وأوضح ذات البيان أن فرق المعاينة التي تم تشكيلها بأمر من وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, شرعت في مهامها, حيث قامت بداية هذا الأسبوع بزيارات تفقدية للمؤسسات الصحية على مستوى ولايات الجزائر العاصمة, وهران, عنابة و قسنطينة, على أن يتم توسيعها في بحر هذا الأسبوع في كل من ولايات البليدة و بومرداس و تيبازة و تعميمها عبر كامل التراب الوطني.

وأبرز نفس المصدر أن فرق المعاينة وقفت على الوضعية الحالية لذات الهياكل خاصة ما يتعلق بالنظافة والاستقبال, الإستعجالات والخدمات الصحية وتوفر الأدوية وكذا الصيانة الدورية للتجهيزات والعتاد الطبي.

وأشار البيان إلى أن وزير الصحة ألح على ضرورة تقديم تقارير دورية للمفتشية العامة للوزارة  ترصد الوضعية الحالية لكافة الهياكل الصحية.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 17:51
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فرق معاينة وضعية المؤسسات العمومية للصحة تشرع في مهامها بزيارات تفقدية لعدة ولايات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 17:28     الفئـة : جهـوي   شارك

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