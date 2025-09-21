  البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 22:24     الفئـة : دولــي

نيويورك -  أعلن وزير الخارجية البرتغالي, باولو رانغيل, اليوم الاحد, اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين. وأكد السيد رانغيل, في تصريح له, أن بلاده تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم.

وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا قد أعلنت في وقت سابق اليوم اعترافها الرسمي بدولة فلسطين, في خطوة تاريخية هي انتصار للعدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
  البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 22:24     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر