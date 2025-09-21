  البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا قد أعلنت في وقت سابق اليوم اعترافها الرسمي بدولة فلسطين, في خطوة تاريخية هي انتصار للعدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
نيويورك - أعلن وزير الخارجية البرتغالي, باولو رانغيل, اليوم الاحد, اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين. وأكد السيد رانغيل, في تصريح له, أن بلاده تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم.
