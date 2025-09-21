البرلمان العربي يرحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بدولة فلسطين

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 21:38     الفئـة : دولــي

القاهرة - رحب البرلمان العربي, اليوم الأحد, بالقرار التاريخي الذي أعلنته كل من بريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين, مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتصارا جديدا للحق الفلسطيني المشروع, وانعكاسا واضحا للإرادة الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال الصهيوني وممارساته العدوانية.

وأكد  رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي, في بيان, أن "هذا الاعتراف الثلاثي يعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية, ويعد نقلة نوعية في مسار دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس", مشيرا إلى أن "هذه الخطوة الجريئة من الدول الثلاث تجسد احترامها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وشدد اليماحي, على أن "هذا التطور التاريخي يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال, ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني, وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين". وجدد اليماحي, موقف البرلمان العربي الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة, وحشد الاعتراف بدولة فلسطين, باعتباره الطريق الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البرلمان العربي يرحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بدولة فلسطين
  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 21:38     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر