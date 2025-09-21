ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

وشدد الرئيس الصحراوي, بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), خلال اللقاء الذي جمعه بدي ميستورا ,بمقر رئاسة الجمهورية الصحراوية, على مواصلة جبهة البوليساريو التعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وفي هذا السياق, جدد السيد غالي التأكيد على استعداد جبهة البوليساريو للانخراط بشكل بناء وإيجابي في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. كما أكد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الحل السلمي والعادل والدائم يكمن في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديم قراطية, مجددا التأكيد على أن أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأشار إلى ما يمكن أن يشكله ذلك من خطر بالغ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وطالب رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمم المتحدة, وخاصة مجلس الأمن, باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتمكين ودعم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنفيذ ولايتها بالكامل وإجراء استفتاء حر وعادل تحت إشراف الأمم المتحدة لاستكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.