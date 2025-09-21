ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 16:14     الفئـة : دولــي
ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو &quot;أمر مرفوض جملة وتفصيلا&quot;

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, السيد إبراهيم غالي, خلال استقباله اليوم الأحد, للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, السيد ستافان دي ميستورا, على أن أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

وشدد الرئيس الصحراوي, بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), خلال اللقاء الذي جمعه بدي ميستورا ,بمقر رئاسة الجمهورية الصحراوية, على مواصلة جبهة البوليساريو التعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وفي هذا السياق, جدد السيد غالي التأكيد على استعداد جبهة البوليساريو للانخراط بشكل بناء وإيجابي في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. كما أكد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الحل السلمي والعادل والدائم يكمن في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديم قراطية, مجددا التأكيد على أن أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأشار إلى ما يمكن أن يشكله ذلك من خطر بالغ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وطالب رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمم المتحدة, وخاصة مجلس الأمن, باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتمكين ودعم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتنفيذ ولايتها بالكامل وإجراء استفتاء حر وعادل تحت إشراف الأمم المتحدة لاستكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

آخر تعديل على الأحد, 21 سبتمبر 2025 16:37
كلـمات مفتـاحيــة :
ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"
  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 16:14     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق