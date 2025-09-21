بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

نيويورك (الأمم المتحدة) - أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا, اليوم الأحد, اعترافها الرسمي بدولة فلسطين, في خطوة من المنتظر أن تحذو حذوها دول أخرى هذا الأسبوع, تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن الدول المعنية التي سبق لها أن أكدت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين, بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني, كير ستارمر, في كلمة مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي, الاعتراف الرسمي لبلاده بدولة فلسطين, مشيرا إلى أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ند ع هذا النور ينطفئ".

وكان ستارمر قد أعلن في يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم يتخذ الكيان الصهيوني "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار في غزة. من جانبه, أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدما في بناء مستقبل سلمي واعد في إطار حل الدولتين". من جهته ,قال رئيس الوزراء الأسترالي, أنتوني ألبانيز, أن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية "في إطار الجهد لإحياء زخم حل الدولتين".

وستتبع خطوة الدول الثلاث بخطوات مماثلة في الاعتراف بدولة فلسطين , لكل من فرنسا, لوكسمبورغ, بلجيكا, البرتغال, مالطا, أندورا, وسان مارينو وإسبانيا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي نصا يدعم قيام دولة فلسطينية.

 

