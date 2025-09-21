الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

نيويورك (الأمم المتحدة) - أطلق الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة, مبادرة الأعمال العالمية الإفريقية تحت شعار "إفريقيا لا يمكن إيقافها 2025", وذلك على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وترأس الفعالية كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, محمود علي يوسف, والأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, في منصة رفيعة المستوى تسعى إلى تسليط الضوء على إفريقيا كشريك رئيسي في الاقتصاد العالمي.

وتهدف مبادرة الأعمال العالمية الإفريقية, حسبما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي على منصات التواصل الاجتماعي, إلى تعزيز دور القارة الإفريقية في تحقيق الرخاء المشترك والاستثمار المستدام, من خلال جمع نخبة من رؤساء الدول وقادة الأمم المتحدة والرؤساء التنفيذيين العالميين والمستثمرين ورواد الأعمال, إلى جانب ممثلي المؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية, وذلك لإبراز إمكانيات القارة الإفريقية باعتبارها سوقا واعدة ومحركا للنمو الاقتصادي العالمي, في ظل التحديات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.