العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

  الأحد, 21 سبتمبر 2025 14:20
غزة - أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم الأحد, عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء منذ 18 مارس الماضي, أي منذ خرق الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار, بلغت حتى اليوم 12724 شهيدا و 54534 مصابا.

وخلال ال24 ساعة الماضية, استقبلت المستشفيات في غزة 75 شهيدا (منهم 4 شهداء انتشال) و 304 إصابة جديدة, في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات, وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وفيما يتعلق بحصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على طالبي المساعدات, فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات ال24 الماضية 5 شهداء و 24 إصابة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2523 شهيدا وأزيد من 18473 إصابة جراء استهداف مناطق توزيع المساعدات.

 

