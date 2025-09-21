الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، يوم الأحد، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأفادت الوكالة، بأن زيارة دي ميستورا هذه هي الخامسة من نوعها، وتأتي للقاء السلطات الصحراوية والتباحث حول وضع وآفاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ويشمل برنامج الزيارة لقاء مع مجموعة من الشباب الصحراويين وأعضاء من القيادة الوطنية الصحراوية، ليختتم بمشاورات رسمية بين رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، والمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا.

ويشار إلى أن الحكومة الصحراوية كانت قد نوهت مؤخرا، في بيان لها، بأن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية تتيح فرصة ثمينة لإعادة التأكيد على الولاية الأساسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), كما حددها مجلس الأمن في 1991, وعلى المبدأ الأساسي الذي يجب أن يقوم عليه الحل السلمي والعادل والدائم، ألا وهو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.