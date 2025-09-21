الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 13:03     الفئـة : دولــي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – وصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، يوم الأحد، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأفادت الوكالة، بأن زيارة دي ميستورا هذه هي الخامسة من نوعها، وتأتي للقاء السلطات الصحراوية والتباحث حول وضع وآفاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ويشمل برنامج الزيارة لقاء مع مجموعة من الشباب الصحراويين وأعضاء من القيادة الوطنية الصحراوية، ليختتم بمشاورات رسمية بين رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، والمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا.

ويشار إلى أن الحكومة الصحراوية كانت قد نوهت مؤخرا، في بيان لها، بأن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية تتيح فرصة ثمينة لإعادة التأكيد على الولاية الأساسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), كما حددها مجلس الأمن في 1991, وعلى المبدأ الأساسي الذي يجب أن يقوم عليه الحل السلمي والعادل والدائم، ألا وهو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين
  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 13:03     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق