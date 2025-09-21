إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في قطاع غزة

روما - استبعدت إيطاليا الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي "تي تي جي ترافل إكسبيرينس 2025" الذي سيعقد بمدينة ريميني، شهر أكتوبر المقبل، رفضا لاستمرار العدوان الصهيوني الدموي على قطاع غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن السلطات الإيطالية قررت استبعاد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي "تي تي جي ترافل إكسبيرينس 2025" المزمع عقده بمدينة ريميني، بين 8 و10 أكتوبر المقبل، عقب ضغوط من بلدية المدينة على خلفية استمرار حرب الابادة الجماعية التي يمضي الاحتلال الصهيوني في ارتكابها بقطاع غزة.

وقال رئيس بلدية ريميني، جميل صدغولواد، أن قرار استبعاد الكيان الصهيوني يعود إلى مواصلة الاحتلال في ارتكاب عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جهتها، أكدت الشركة المنظمة للمعرض، إيتاليان إكزيبشن غروب (IEG)، في بيان لها، أن حضور الكيان الصهيوني بأروقة المعرض أصبح "غير لائق" أخلاقيا ومهنيا، في ظل استمرار الحرب والدمار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء بناء على تقارير إعلامية ومواقف السلطات الإيطالية، التي اعتبرت أن "الترويج لمناطق حرب ودمار وموت كوجهات سياحية غير مقبول أخلاقيا ومهنيا".

يذكر أن معرض السياحة الدولي يعد أحد أبرز الأحداث الدولية في قطاع السياحة، ويشارك فيه كبار المشغلين والجهات الفاعلة من نحو 70 دولة، فيما يأتي القرار في سياق احتجاجات متواصلة في إيطاليا تضامنا مع فلسطين، ومطالب بوقف التعاون مع الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليه بسبب العدوان على غزة.