اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم

  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 11:12     الفئـة : دولــي
اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم

نيويورك (الأمم المتحدة) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، في نداء عاجل، إلى وقف الحروب في العالم، معتبرا أنه "الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وتحقيق التنمية المستدامة".

وقال غوتيريش - في كلمته بمناسبة إحياء اليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام تحت شعار: "اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام"- أن "الحروب المتفاقمة تمزق المجتمعات وتزهق الأرواح وتحرم الطفولة من براءتها، وتنتهك كرامة الإنسان".

وتابع أن ": العالم يشهد انتهاكات متزايدة للقانون الدولي وأعدادا غير مسبوقة من النازحين الذين لا يطلبون سوى العيش في سلام"، محذرا من أن "آثار الصراعات تتجاوز حدود الدول لتطال الأمن والاستقرار العالميين".

ودعا المسؤول الأممي إلى "إسكات أصوات الأسلحة وبناء وتحقيق الاستقرار والازدهار"، مشددا على الترابط الوثيق بين السلام والتنمية المستدامة.

وأوضح في السياق أن "تسعة من أصل عشرة بلدان تعاني من أكبر التحديات التنموية ترزح تحت وطأة النزاعات".

وتحيي الأمم المتحدة هذا العام الذكرى العشرين لإنشاء "لجنة بناء السلام" التي تسعى إلى معالجة الفقر والتمييز والظلم، باعتبارها من أبرز مسببات العنف، إلى جانب دعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لرفع مستويات المعيشة وتعزيز الازدهار.

آخر تعديل على الأحد, 21 سبتمبر 2025 11:18
كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم
  أدرج يـوم : الأحد, 21 سبتمبر 2025 11:12     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

25.09.21

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري

25.09.21

ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو

25.09.21

الدخول المدرسي بولايات الوسط: تعزيز الحظيرة التربوية بهياكل جديدة

25.09.21

تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات شرق البلاد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق