اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم

نيويورك (الأمم المتحدة) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، في نداء عاجل، إلى وقف الحروب في العالم، معتبرا أنه "الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وتحقيق التنمية المستدامة".

وقال غوتيريش - في كلمته بمناسبة إحياء اليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام تحت شعار: "اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام"- أن "الحروب المتفاقمة تمزق المجتمعات وتزهق الأرواح وتحرم الطفولة من براءتها، وتنتهك كرامة الإنسان".

وتابع أن ": العالم يشهد انتهاكات متزايدة للقانون الدولي وأعدادا غير مسبوقة من النازحين الذين لا يطلبون سوى العيش في سلام"، محذرا من أن "آثار الصراعات تتجاوز حدود الدول لتطال الأمن والاستقرار العالميين".

ودعا المسؤول الأممي إلى "إسكات أصوات الأسلحة وبناء وتحقيق الاستقرار والازدهار"، مشددا على الترابط الوثيق بين السلام والتنمية المستدامة.

وأوضح في السياق أن "تسعة من أصل عشرة بلدان تعاني من أكبر التحديات التنموية ترزح تحت وطأة النزاعات".

وتحيي الأمم المتحدة هذا العام الذكرى العشرين لإنشاء "لجنة بناء السلام" التي تسعى إلى معالجة الفقر والتمييز والظلم، باعتبارها من أبرز مسببات العنف، إلى جانب دعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لرفع مستويات المعيشة وتعزيز الازدهار.