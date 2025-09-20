العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65208 شهيدا و 166271 مصابا

  أدرج يـوم : السبت, 20 سبتمبر 2025 12:34     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65208 شهيدا و 166271 مصابا

غزة - أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية, يوم السبت, عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65208 شهيدا و 166271 مصابا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء منذ 18 مارس الماضي, أي منذ خرق الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار, بلغت حتى اليوم 12653 شهيدا و 54230 مصابا.

وخلال ال24 ساعة الماضية, استقبلت المستشفيات في غزة 34 شهيدا و 200 إصابة جديدة, في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات, وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وفيما يتعلق بحصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على طالبي المساعدات, فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات ال24 الماضية  4 شهداء و 18 إصابة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2518 شهيدا وأزيد من 18449 إصابة جراء استهداف مناطق توزيع المساعدات.

