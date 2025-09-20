الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين

  أدرج يـوم : السبت, 20 سبتمبر 2025 09:47     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بعزم البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين غدا الأحد, مبرزة أن هذا القرار "الشجاع" ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية, في بيان يوم السبت, نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ), الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة, بالاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين, والانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين, وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وكانت البرتغال أعلنت أمس الجمعة, أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين غدا الأحد, وذلك قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

للإشارة, تعتزم 10 دول الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر سيعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت مؤخرا, بأغلبية ساحقة, لصالح "إعلان نيويورك" الذي يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين قبل اجتماعها المقرر في 22 سبتمبر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين
  أدرج يـوم : السبت, 20 سبتمبر 2025 09:47     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028