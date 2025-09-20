البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

  أدرج يـوم : السبت, 20 سبتمبر 2025 09:13     الفئـة : دولــي
البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

القاهرة - رحب البرلمان العربي, بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة, والذي أكد ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, من بينها جريمة الإبادة الجماعية, في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي, أن هذا التقرير يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات الاحتلال وممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني, ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة, خاصة الأطفال والنساء وكبار
السن, نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر, مشددا على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير, إذ لم يعد مقبولا الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات, وتنفيذ حل الدولتين, وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني, وضمان محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية, ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعته على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجدد اليماحي, دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني, ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة, باعتبار ذلك هو السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال.

آخر تعديل على السبت, 20 سبتمبر 2025 09:43
كلـمات مفتـاحيــة :
البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة
  أدرج يـوم : السبت, 20 سبتمبر 2025 09:13     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026