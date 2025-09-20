غوتيريش يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء "المذبحة" في غزة

نيويورك(الأمم المتحدة) - أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة, على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة, وإنهاء "المذبحة" التي تحدث فيه.

وقال غوتيريش, في حوار مع "أخبار الأمم المتحدة" قبل بدء الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في دورتها الـ 80, إنه يتوقع دعما واضحا لحل الدولتين, خلال أعمال الجمعية العامة, لإنهاء الصراع الصهيوني الفلسطيني, واتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضاف: "يجب أن تنتهي المذبحة التي تحدث في غزة... نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار مع الإفراج عن جميع الرهائن فورا".

كما سلط الضوء على الأزمات في السودان وأماكن أخرى وصفها بـ"الصراعات المنسية", وحث على اتخاذ إجراء موحد من قِبل مجلس الأمن لمنع مزيد من المعاناة. وأشار غوتيريش إلى أن العالم يواجه أزمة عالمية, حيث "تتضاعف الصراعات في سياق لا تسمح فيه الانقسامات الجيوسياسية بمعالجتها بفعالية", كما أن "هناك شعور بالإفلات من العقاب, كل دولة تعتقد أنها تستطيع فعل ما تشاء".

كما أوضح أن الدول النامية تواجه صعوبات هائلة, وكثير منها غارق في الديون دون الحصول على التمويل الميسر الذي تحتاجه لإنعاش اقتصاداتها.

وسلط الأمين العام للمنظمة الدولية الضوء على الجبهات المتعددة التي تسعى الأمم المتحدة من خلالها إلى حشد التعاون العالمي.

وقال: "لم تتم السيطرة بعد على تغير المناخ, مضيفا أنه "لدينا عدة مؤشرات على احتمال صعوبة الحفاظ على هدفنا الرئيسي, وهو إبقاء الارتفاع في درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية" مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

كما حذر من أن التكنولوجيا, رغم أنها تبشر بتوفير الفرص, إلا أنها قد تفاقم الاستقطاب وخطاب الكراهية, مشددا على ضرورة أن تضمن الحوكمة في هذا المجال الحفاظ على إرادة البشر وأن تصبح التكنولوجيا قوة من أجل الخير.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن تنبثق عن الاجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل التزامات في مجالات رئيسية هي: خفض انبعاثات الاحتباس الحراري, والإصلاح المالي الدولي, وتعزيز التعددية.



