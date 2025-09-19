غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65174 شهيدا و166071 مصابا

غزة - أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، يوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65174 شهيدا و166071 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت المصادر الطبية أن حصيلة الشهداء منذ 18 مارس الماضي، أي منذ خرق الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغت حتى اليوم 12622 شهيدا و54030 مصابا.

وخلال ال24 ساعة الماضية، استقبلت المستشفيات في غزة 33 شهيدا و 146 إصابة جديدة، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وفيما يتعلق بحصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على طالبي المساعدات، فقد وصل إلى المستشفيات خلال الساعات ال24 الماضية شهيدا و 17 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2514 شهيدا وأزيد من 18431 إصابة جراء استهداف مناطق توزيع المساعدات.

