العدوان الصهيوني على قطر: استهداف الاحتلال لدولة الوساطة سابقة خطيرة تهدد مستقبل الدبلوماسية في المنطقة

الدوحة - أكدت الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر, أن استهداف الاحتلال الصهيوني لدولة قطر القائمة بدور الوسيط يشكل سابقة خطيرة وغير مقبولة, تهدد مستقبل أي جهود دبلوماسية في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو عقدته الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمشاركة عدد من الرؤساء والأمناء العامين للجمعيات الوطنية الأعضاء في المنظمة, وذلك بناء على طلب رسمي من الهلال الأحمر القطري, لمناقشة الأبعاد الإنسانية والقانونية للاعتداء السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري, وما نتج عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية وتداعيات إنسانية.

وفي البيان الختامي للاجتماع, شددت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب, على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني, والتذكير بالالتزامات الواردة في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية, وخاصة فيما يتعلق بوجوب حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية, ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

وأشاد البيان بجهود دولة قطر في الوساطة, ورحب باستمرار التزامها بهذه الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص السلام, مع التعبير عن التقدير للجهود الإنسانية التي تبذلها في إغاثة المتضررين في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي, بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية, واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الصهيونية ومنع الأفعال التي تمس القانون الدولي الإنساني ومبادئه الجوهرية.

وشدد على احترام جهود الوساطة وحماية المفاوضين والوسطاء, باعتبارهم أدوات أساسية لإيقاف النزاع وفتح الطريق أمام السلام, مؤكدا أن استهداف دولة محايدة تقوم بدور الوسيط يشكل سابقة خطيرة وغير مقبولة, ويهدد مستقبل أي جهود دبلوماسية في المنطقة.

وأعرب عن "قلقه العميق" إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة, الذي يعيش أوضاعا إنسانية كارثية في ظل الحصار والقصف والمجاعة, والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار, وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق, صونا لحياة المدنيين وكرامتهم.

وأشاد بجهود الهلال الأحمر الفلسطيني وتضحياته العظيمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية, مع التأكيد على دعمه ومساندته لمواصلة رسالته الإنسانية النبيلة. وفي ختام البيان, أكدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر, والجمعيات الوطنية الأعضاء, التزامهم الكامل بمبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, واستعدادهم لمواصلة دورهم الإنساني في أصعب الظروف, مناصرة للقضايا الإنسانية العادلة وتعزيزا لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في النزاعات.