غوتيريش يدعو إلى جعل الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة "أسبوعا للحوار والوساطة والحلول"

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله أن "الأوقات الحالية تتطلب كثر من مجرد مواقف ووعود, بل تتطلب من القادة إحراز تقدم والوفاء به, وأن على القادة أن يكونوا جادين, وأن ينفذوا", لافتا إلى أن هناك الكثير على المحك.
وأشار غوتيريش إلى اتساع الانقسامات الجيوسياسية و اشتعال الصراعات وتصاعد الإفلات من العقاب و ارتفاع حرارة الأرض وتسارع التقنيات الجديدة دون حواجز, واتساع أوجه عدم المساواة, ومواجهة التعاون الدولي ضغوطا "لم نشهدها في حياتنا".
ودعا إلى جعل الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة, "أسبوعا للحلول في غزة والسودان وغيرها, ومن أجل المسار نحو سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين, ومن أجل المناخ, ومن أجل الابتكار المسؤول, ومن أجل النساء والفتيات, ومن أجل تمويل التنمية, ومن أجل أمم متحدة أقوى".