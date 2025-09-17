"الأونروا": الاحتلال الصهيوني منع دخول مساعدات الوكالة إلى غزة منذ سبعة أشهر

غزة - ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا", اليوم الأربعاء, أنه قد مر ما يقارب 7 أشهر منذ آخر مرة سمح فيها الاحتلال الصهيوني بدخول مساعدات "الأونروا" إلى غزة.

وقالت وكالة "لأونروا" في بيان لها, أنه لم يسمح لها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ ما يقارب 7 أشهر, وأن لديها فريقا مكونا من 11 ألف موظف ملتزم يعملون على الأرض, ويقدمون الرعاية الصحية والمياه وخدمات الصرف الصحي والدعم

النفسي الاجتماعي والتعليم, لافتة النظر إلى الحاجة الماسة للإمدادات ووجوب رفع الحصار, إضافة إلى ضرورة السماح لها بالقيام بعملها.

وجدير بالتذكير, أن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة, منذ يوم 2 مارس الماضي, بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار, واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي, وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منع الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة, ورفض إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع.