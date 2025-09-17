بمناسبة اليوم العالمي للسلام : الاتحاد البرلماني العربي يؤكد ضرورة تكريس ثقافة السلام و الحوار في حل النزاعات

بمناسبة اليوم العالمي للسلام : الاتحاد البرلماني العربي يؤكد ضرورة تكريس ثقافة السلام و الحوار في حل النزاعات

بيروت - أكد الاتحاد البرلماني العربي, اليوم الأربعاء, على ضرورة تكريس ثقافة السلام, واعتماد الحوار البناء كسبيل لتجاوز الخلافات والنزاعات, و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام المصادف ل21 سبتمبر من كل عام.

وشدد الاتحاد البرلماني العربي, في بيان صادر عن رئيسه السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, على أهمية نشر قيم السلام المستمدة من القيم الإنسانية والأديان السماوية, ومن نصوص القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية, داعيا إلى توحيد الجهود البرلمانية والدولية لتعزيز التعاون وحفظ الاستقرار, بعيدا عن منطق الحروب والصراعات.

كما دعا الاتحاد, إلى اتخاذ موقف حازم ضد الأطراف التي تتجاهل الشرعية الدولية, وفي مقدمتها الكيان الصهيوني, مؤكدا على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها, ونبذ العنف بكافة أشكاله.

واختتم البيان بالتشديد على أن السلام ليس خيارا بل ضرورة لضمان مستقبل آمن ومشرق, عبر ترسيخ إرادة جماعية صادقة تجعل من الحوار الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

