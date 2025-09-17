الأمم المتحدة تسجل نزوح قرابة 48 ألف شخص في يومين بسبب الهجوم البري الصهيوني على مدينة غزة

نيويورك (الأمم المتحدة) - أفادت الأمم المتحدة بأن ما يقارب من 48 ألف فلسطيني نزحوا جنوبا خلال اليومين الماضيين بسبب الهجوم البري الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن شركاءه رصدوا أكثر من 190 ألف نازح من منتصف أغسطس حتى يوم الاثنين الماضي, مع اضطرار العديد من الأشخاص للسير على الأقدام .

وأضاف المكتب أن "الشركاء قالوا إن الأسر النازحة, التي غالبا ما تقودها النساء وكبار السن, تمشي حتى تسع ساعات في الحرارة الشديدة, غالبا حفاة ومع أطفال مصابين".

وأشار في هذا السياق إلى أن "الكثيرين يصلون دون مأوى, وتتزايد طلبات الخيام العائلية من الأكثر ضعفا".

ولفت المكتب إلى أن شركاءه قدموا الدعم لأكثر من 1500 شخص, بينهم أكثر من 900 طفل, بما في ذلك المساعدة النفسية الاجتماعية والمياه والرعاية الطبية.

وحذر المكتب من أن المستشفيات والعيادات لا تزال تحت ضغط هائل, حيث تعرض مستشفى القدس في مدينة غزة لأضرار من قصف مجاور وأصبح يؤوي أسرا نازحة.

ولم يعد يعمل سوى ثلاث من نقاط الأمم المتحدة الطبية الست في المدينة.

وأضاف أوتشا أن معبر زيكيم الحدودي أغلق منذ خمسة أيام, وألغيت بعثات الوقود والخدمات الطبية بسبب انعدام الأمن والازدحام .

وتواجه قوافل المساعدات تأخيرات ومخاطر على الطرق, مما يحول دون وصول المساعدة إلى المدنيين .

ورغم هذه التحديات الهائلة ونفاد الإمدادات, تؤكد الأمم المتحدة أنها وشركاؤها الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية حيثما وأينما أمكن في جميع أنحاء قطاع غزة, حسب أوتشا.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية واستمرار القصف على كافة المناطق وما تبقى من منشآت طبية وخدماتية وخيام النازحين.

ويرتكب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

من جهة أخرى, أشارت مصادر طبية فلسطينية, أمس الثلاثاء, الى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64964 شهيدا و 165312 مصابا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023 .