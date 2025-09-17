رياض منصور يبعث برسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

نيويورك (الأمم المتحدة) - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, الوزير رياض منصور, يوم الأربعاء, بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة, ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جمهورية كوريا), ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بشأن استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, بينما يتعرضون للقصف المتواصل, والتجويع الجماعي, والنزوح القسري الجماعي, الى جانب التهديدات المتواصلة بمزيد من الدمار.

ونوه الى أن حصيلة الضحايا بلغت الى ما يقرب من 65,000 شهيد وأكثر من 165,000 جريح, الى جانب إجبار 300,000 مواطن آخرين - مرضى ومصابين, جائعين ومنهكين, شبابا وكبارا - على الفرار من منازلهم وملاجئهم مرة أخرى, دون ملاذ آمن من الهجوم الصهيوني.

وأكد منصور إلى أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة, والذي خلص إلى أن الاحتلال يرتكب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة, يبرز ضرورة التحرك السريع والملح لإنهاء هذه الإبادة الجماعية, محاسبة المسؤولين عنها.

وشدد, على ضرورة قيام المجتمع الدولي - مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول والمنظمات الدولية - بالتحرك الفوري لفرض وقف فوري لإطلاق النار, لتفادي المزيد من الأذى وتسريع إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة لوقف المجاعة وضمان بقائهم على قيد الحياة.

وجدد منصور, دعواته الدائمة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي, والالتزام بمنع الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, ووفق مجموعات التدابير المؤقتة الثلاث التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في عام 2024 .

كما شددا أيضا على أن حماية المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, أمر ملح للغاية, لا سيما أن الكيان الصهيوني يواصل التطهير العرقي, من خلال مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنون مداهماتهم اليومية وهجماتهم الإرهابية في الضفة الغربية, و اختطاف أكثر من 1500 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي وحده.

وأشار منصور إلى التأكيدات الصادرة عن 46 مقررا خاصا وخبيرا مستقلا تابعين لمجلس حقوق الإنسان بأن "الصمت والتقاعس ليسا خيارا" إزاء ما يجري في غزة, داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية والمجاعة المفروضة" على الفلسطينيين, مشددين على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني وضمان قيادة دولية حاسمة لمنع مزيد من الكوارث.

ولفت أيضا الى ما ذكرته لجنة التحقيق الدولية من أن ما تشهده غزة منذ أكتوبر2023 يندرج ضمن سياق أوسع من عقود الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري, ولم يأت بمعزل عنها.

كما أشار منصور إلى أن اجتماع قادة العالم في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة, والى استئناف المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين, وجدد مناشدة المجتمع الدولي, باسم الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء, بالتحرك الفوري لوقف هذه الفظائع والجرائم الصهيونية, ووقف الإبادة الجماعية, وانهاء هذا الاحتلال غير الشرعي.