التحذير من أي "تدخل عسكري إضافي" في النزاع بين الكيان الصهيوني وإيران

نيويورك (الأمم المتحدة) - حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أي "تدخل عسكري إضافي" في النزاع بين الكيان الصهيوني وإيران، مشددا على أن تداعيات ذلك ستكون "هائلة" على المنطقة برمتها.

وقال غوتيريش في بيان تلاه ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء:" أدعو الجميع بحزم إلى تجنب أي تدويل إضافي للنزاع. أي تدخل عسكري إضافي قد تكون تداعياته هائلة، ليس فقط على الأطراف المعنية، بل على المنطقة بأسرها، وعلى السلام والأمن العالميين عموما".

وأشار دوجاريك في تصريحات، إلى أن غوتيريش يعني بالتدويل إشراك مزيد من الدول في النزاع، من دون أن يسمي دولة معينة، مضيفا:" الأمين العام واضح تماما لجهة ضرورة وقف كل الهجمات العسكرية على الفور", و"تجنب أيّ صراع أوسع نطاقا مهما كلف الأمر".

وأوضح أن غوتيريش أدان أيضا "الخسائر المأسوية وغير الضرورية في الأرواح وإصابات المدنيين والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية"، مؤكدا أن "الدبلوماسية لا تزال السبيل الأمثل والوحيد (...)".