إيران تواصل ردها الحازم على عدوان الكيان الصهيوني وانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها 

الجزائر - واصلت إيران, لليوم السادس على التوالي, إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني ردا على عدوان هذا الأخير على أراضيها وانتهاكه لسيادتها, مؤكدة مضيها في الرد "بحزم" على العدوان الذي يشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الدولي.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني, يوم الأربعاء, عن إطلاق صواريخ فرط صوتية على الكيان الصهيوني, الليلة الماضية, وذلك دفاعا عن سيادة إيران وسلامة أراضيها, مضيفا في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي أنه نفذ "الموجة الحادية عشرة من عملية الوعد الصادق 3" باستخدام صواريخ (فاتح-1) الباليستية متوسطة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت.

كما أفاد مساء أمس الثلاثاء, بشن هجوم جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الكيان الصهيوني, وأكد في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا", أن "هذا الهجوم الجديد, الذي يعد العاشر من نوعه, استهدف أهدافا محددة بدقة وفي العمق", بينما أورد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي أنه "تم وبنجاح, استهداف مركز للاستخبارات العسكرية للجيش الصهيوني وآخر لتخطيط عمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية تابعان للكيان الصهيوني (الموساد)".

وفي سياق ذي صلة, كشف مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي بمحافظة لرستان (جنوب غربي البلاد), عن اعتقال خمسة أعضاء في شبكة إلكترونية وعناصر مرتبطة بجهاز التجسس الصهيوني (الموساد) في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود, وذلك في أعقاب رصد استخباري.

كما كبد الجيش الإيراني الكيان الصهيوني خسائر معتبرة ردا على عدوانه الهمجي, حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الإيرانية طائرة مقاتلة تابعة للجيش الصهيوني في تبريز, شمال غرب إيران, أمس الثلاثاء, حسب ما نقلته (إرنا).

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية, عبد الرحيم موسوي, اليوم, عن أن العمليات التي نفذت منذ يوم الجمعة الماضية وحتى الآن, ردا على عدوان الكيان الصهيوني على إيران, كانت بمثابة تحذير رادع.

وتزامنا مع العدوان العسكري للكيان الصهيوني على المناطق السكنية والبنية التحتية الاقتصادية الإيرانية, فقد أطلق حربا سيبرانية واسعة النطاق على البنية التحتية الرقمية للبلاد, لإحداث الخلل في عملية تقديم الخدمات للمواطنين, وذلك حسب بيان صادر عن قيادة الأمن السيبراني, التي أوضحت أن فرق الأمن السيبراني تقوم "بالتصدي لهذه العمليات للحيلولة دون إلحاق الضرر بالبنية التحتية السيبرانية", معلنة عن إجهاض الكثير من هذه الهجمات بنجاح.

تأكيد على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بوقف جرائمه

وفي سياق ردود فعل الداخل الإيراني السياسي, قال المرشد الأعلى للثورة في إيران, علي الخامنئي, أن إيران لن تساوم الصهاينة أبدا, حيث کتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي. لن نساوم الصهاينة أبدا".

من جانبه, أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف, علي بحريني, اليوم الأربعاء, أن طهران سترد على عدوان الكيان الصهيوني على أراضيها "بقوة", مضيفا في تصريح صحفي بالقول: "لن نظهر أي تردد في الدفاع عن شعبنا وأمننا وأرضنا, سنرد بجدية وقوة".

من جهته, شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, إسماعيل بقائي, على أن معظم المتضررين من العدوان الصهيوني على إيران, هم من النساء والأطفال, وهو ما يشكل "جريمة حرب يجب توثيقها", مطالبا ب"ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم ومن يسعى إلى تبريرها".

وقال بقائي, إنه على المجتمع الدولي أن يعلم بأنه "منذ بداية العدوان كانت المناطق السكنية والمستشفيات والمراكز المدنية في إيران مستهدفة من قبل الكيان الصهيوني", مشيرا إلى أنه إذا كانت الدول والأمم المتحدة يريدون حقا المساعدة في هذا الصدد, ف"يجب عليهم إلزام المعتدي بوقف جرائمه (..) هذا يعد مطلبا واضحا للغاية للأمة الإيرانية".

ويذكر أن الكيان الصهيوني يشن منذ يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وردا على العدوان الذي يطال أراضيها, تطلق إيران منذ مساء الجمعة الماضية, موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.