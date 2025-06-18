غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55637 شهيدا و129880 مصابا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 12:06     الفئـة : دولــي
غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55637 شهيدا و129880 مصابا

غزة - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 55637 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء, و 129880 مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية في قطاع غزة, يوم الأربعاء.

وأوضح ذات المصدر أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية, بلغ 144 والإصابات 560, فيما أن حصيلة الضحايا منذ 18مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5334 شهيدا و17839 مصابا, إضافة إلى أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان, واستمرار القصف على كافة المناطق, وما تبقى من منشآت طبية وخدماتية وخيام النازحين.

وكان الاحتلال قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي, بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 جوان 2025 12:31
كلـمات مفتـاحيــة :
غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55637 شهيدا و129880 مصابا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 12:06     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

حيداوي يترأس اجتماع مكتب المجلس الأعلى للشباب في دورته العادية لشهر سبتمبر

25.09.23

سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف

25.09.23

وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية

25.09.23

مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية

25.09.22

الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل

25.09.22

مؤتمر حل الدولتين: فرنسا وامارة موناكو تعلنان اعترافهما بدولة فلسطين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني : ارتفاع مستمر خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالشطية (الشلف), فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف