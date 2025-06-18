غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55637 شهيدا و129880 مصابا

غزة - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 55637 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء, و 129880 مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية في قطاع غزة, يوم الأربعاء.

وأوضح ذات المصدر أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية, بلغ 144 والإصابات 560, فيما أن حصيلة الضحايا منذ 18مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5334 شهيدا و17839 مصابا, إضافة إلى أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان, واستمرار القصف على كافة المناطق, وما تبقى من منشآت طبية وخدماتية وخيام النازحين.

وكان الاحتلال قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي, بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.