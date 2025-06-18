إيران: ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها 

طهران- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, إسماعيل بقائي, أن معظم المتضررين من العدوان الصهيوني على إيران هم من النساء والأطفال, وهو ما يشكل "جريمة حرب يجب توثيقها" .

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" تصريحا لبقائي, يوم الثلاثاء, خلال تفقده عددا من جرحى الاعتداءات الصهيونية الأخيرة بإحدى مستشفيات طهران, شدد فيه على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم ومن يسعى لتبريرها".

وأشار المسؤول الإيراني في ذات السياق, إلى أنه على المجتمع الدولي أن يعلم أنه "منذ بداية العدوان كانت المناطق السكنية والمستشفيات والمراكز المدنية في إيران مستهدفة من قبل الكيان الصهيوني".

وأوضح في الختام, على أنه إذا كانت الدول والأمم المتحدة يريدون حقا المساعدة في هذا الصدد, ف"يجب عليهم إلزام المعتدي على وقف جرائمه", مبرزا أن هذا يعتبر "مطلبا واضحا للغاية للأمة الإيرانية".

يذكر أن الكيان الصهيوني يشن منذ يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وردا على العدوان الذي يطال أراضيها, تشن إيران منذ مساء الجمعة سلسلة من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.