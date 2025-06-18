انضمام منظمة "كوديسا" الصحراوية إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

  الأربعاء, 18 جوان 2025 09:28
العيون المحتلة - أعلنت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا), عن قبول عضويتها بالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب, وهي شبكة دولية تضم أكثر من 200 منظمة حقوقية تدافع عن قضايا حقوق الإنسان عبر مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت "كوديسا" في بيان لها يوم الثلاثاء, أن قبول عضويتها في هذه الشبكة الحقوقية الدولية, جاء بدعم ومؤازرة مجموعة من المنظمات, التي ساندت المطلب بكل قوة, مؤكدة أن هذا الانضمام "يشكل حافزا ودعما جوهريا لتعزيز حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والضحايا في مواجهة المخاطر المتعددة في ظل الحصار المفروض على الحركة الحقوقية الصحراوية الممنوعة من ممارسة حقوقها الأساسية بالصحراء الغربية".

كما سيساهم هذا الانضمام - تضيف كوديسا - في" تقوية وتوسيع مساحات تضمن المزيد من المناصرة الدولية في مواجهة الانتهاكات والجرائم وفي صدارتها التعذيب والإعدامات خارج القانون المرتكبة بصفة ممنهجة من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية".

وإذ تعرب المنظمة الصحراوية عن شكرها للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ولكل المنظمات الحقوقية التي تفاعلت إيجابا مع طلب الانضمام لهذه الشبكة الدولية, فإنها "تؤكد الالتزام الراسخ بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والعدالة الدولية وبالحفاظ على هذا المكسب الذي يشكل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز صوت الضحايا وفضح الانتهاكات المستمرة في الصحراء الغربية أمام الرأي العام الدولي ومؤسسات العدالة الدولية".

