إيران تطلق موجة جديدة من الرد الإيراني على العدوان الصهيوني

  الأربعاء, 18 جوان 2025 08:43     الفئـة : دولــي

طهران - أطلقت إيران, فجر يوم الأربعاء,  موجة جديدة من الرد على العدوان الصهيوني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/, عن بيان لقوات الحرس الثوري: "انطلقت الموجة الحادية عشرة من الرد على العدوان الصهيوني, باستخدام صواريخ من الجيل الأول, والتي كانت بداية لنهاية أسطورة الدفاعات الجوية للجيش الصهيوني".

وكانت إيران, أطلقت مساء أمس الثلاثاء, موجة عاشرة من الهجمات الصاروخية الإيرانية, باتجاه الكيان الصهيوني, مستهدفة قواعد جوية للجيش الصهيوني, وهي القواعد التي تنطلق منها طائرات مقاتلة باتجاه إيران.

يذكر أن الكيان الصهيوني يشن منذ يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وردا على العدوان الذي يطال أراضيها, تطلق إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.

