فلسطين: أزيد من 16 ألف طالب استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية, يوم الثلاثاء, إن 16307 طلاب استشهدوا و26271 أصيبوا بجروح منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, في 7 أكتوبر 2023, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة بيانا صادرا عن الوزارة, جاء فيه أن 914 معلما وإداريا ارتقوا وأصيب 4363 بجروح في غزة والضفة الغربية المحتلة, واعتقل أكثر من 196 في الضفة الغربية المحتلة, مضيفة أن 352 مدرسة حكومية تعرضت إلى أضرار بالغة نتيجة عدوان الاحتلال الصهيوني, من بينها تدمير 111 مدرسة بشكل كامل, فيما تعرضت 91 مدرسة حكومية و89 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى القصف والتخريب.

كما تعرضت 20 مؤسسة تعليم عال إلى أضرار بالغة, إذ تم تدمير 60 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل, كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة الغربية المحتلة إلى الاقتحام والتخريب, إلى جانب تدمير أسوار عدد من مدارس جنين وطولكرم وبلدتي بروقين وكفر الديك, غرب سلفيت.

وفي الأثناء, شددت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان الصهيوني, إضافة إلى أنه للعام الثاني على التوالي الذي يحرم فيه طلبة الثانوية العامة بالقطاع من التقدم للامتحانات, في وقت تتواصل فيه الترتيبات لعقد الامتحان في الضفة الغربية المحتلة, اعتبارا من السبت المقبل.

ويذكر أن الاحتلال الصهيوني يمضي في إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة وضواحيها, منذ 8 مايو الماضي.