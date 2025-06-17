الجيش الإيراني: قصف مبنى التلفزيون هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتنوير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 10:56     الفئـة : دولــي

طهران  - أكد الجيش الإيراني, يوم الثلاثاء, أن الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية, ليس انتهاكا صارخا للقانون الدولي فحسب, بل هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتوضيح والتنوير, حسبما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ونقلت الوكالة بيانا صادرا عن الجيش, جاء فيه أن الكيان الصهيوني "الذي قتل العام الماضي أكثر من 200 صحفي دون أي محاسبة, استهدف هذه المرة مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني الذي يعد مركز قيادة الحرب الإعلامية, وقد أصيب وقتل عدد من الصحفيين في هذا الهجوم".

ولفت الجيش الإيراني إلى أن "ما سيبقى في ذاكرة الأمة من هذا الحدث المرير هو الحضور رغم التهديد واستمرار الأنشطة الإعلامية, وخاصة الجهود الشجاعة للمذيعة سحر إمامي واستعادة تدفق الأخبار في الوقت الفعلي في هذا المشهد, والذي أضيف إلى صفحة شرف ومجد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية".

ويذكر أن الكيان الصهيوني استهدف, أمس الاثنين, مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أثناء بثها للأخبار على الهواء مباشرة.

وفي تصعيد غير مسبوق, شن الكيان الصهيوني فجر الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وفي رد سريع, أطلقت إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 جوان 2025 11:42
