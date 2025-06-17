إيران: استشهاد 3 اشخاص جراء العدوان الصهيوني على مبنى التلفزيون في طهران

طهران - أفادت وسائل إعلام ايرانية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على هيئة مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران يوم الإثنين إلى 3 شهداء.

وكانت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية قد أفادت بأن موظفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني معصومة عظيمي استشهدت جراء العدوان الصهيوني.

وأوضحت الوكالة أن هذا العدوان يعد جريمة حرب, وأنه أدى إلى إصابة عدد اخر من الموظفين والصحفيين.

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف أمس الإثنين قاعدة عسكرية صهيونية انطلق منها الهجوم على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الحرس الثوري قوله "استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون" في طهران.

وفي تصعيد غير مسبوق, شن الكيان الصهيوني فجر الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وفي رد سريع, أطلقت إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.