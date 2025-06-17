إيران: استشهاد 3 اشخاص جراء العدوان الصهيوني على مبنى التلفزيون في طهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 08:18     الفئـة : دولــي

طهران - أفادت وسائل إعلام ايرانية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على هيئة مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران يوم الإثنين إلى 3 شهداء.

وكانت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية قد أفادت بأن موظفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني معصومة عظيمي استشهدت جراء العدوان الصهيوني.

وأوضحت الوكالة أن هذا العدوان يعد جريمة حرب, وأنه أدى إلى إصابة عدد اخر من الموظفين والصحفيين.

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف أمس الإثنين قاعدة عسكرية صهيونية انطلق منها الهجوم على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.  

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن الحرس الثوري قوله "استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون" في طهران.

وفي تصعيد غير مسبوق, شن الكيان الصهيوني فجر الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وفي رد سريع, أطلقت إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 جوان 2025 08:28
كلـمات مفتـاحيــة :
إيران: استشهاد 3 اشخاص جراء العدوان الصهيوني على مبنى التلفزيون في طهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 08:18     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026