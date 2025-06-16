موجة جديدة من الضربات الصاروخية تشنها إيران ضد الكيان الصهيوني

طهران - أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية, اليوم الاثنين, عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية ضد الكيان الصهيوني في إطار عملية "الوعد الصادق 3", حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وجاء في بيان لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية, نقلته وكالة (إرنا): "بدأت منذ لحظات موجة جديدة من الهجمات الصاروخية جو-جو التي يشنها حرس الثورة الإسلامية, وكانت أكثر قوة وتدميرا من ذي قبل".

وأضاف: "في هذه العملية, تعرضت أنظمة القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني الغاشم للتعطيل باستخدام الأساليب الحديثة والاستفادة من القدرات المعلوماتية والمعدات التي عززها الشهداء اللواء محمد باقري, واللواء حسين سلامي, والعميد أمير علي حاجي زادة, وشهداء آخرون من القوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية, كما تعطلت أنظمة الدفاع المتعددة الطبقات للعدو, بحيث استهدفت أنظمة دفاع الكيان بعضها البعض".

وتابع البيان أن المبادرات والقدرات المستخدمة في هذه العملية "أدت إلى تحقيق أقصى قدر من الضربات الصاروخية على أهداف في الأراضي المحتلة".

وتتواصل سلسلة الضربات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني في ردها على عدوانه على أراضيها الذي بدأ الجمعة الماضية.

وفي خبر آخر, ذكرت (إرنا), نقلا عن مصدر بالحرس الثوري في محافظة زنجان, عن إسقاط طائرتين مسيرتين صهيونيتين في سماء المحافظة (شمال غرب البلاد).

كما أعلن نائب المسؤول السياسي والأمني لمحافظ إيلام, تاج الدين صالحيان, أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت صباح اليوم, طائرة مسيرة متطورة للكيان الصهيوني في سماء محافظة إيلام.

وأشارت الوكالة في السياق إلى أن منظومة الدفاع الجوي الغربية في البلاد, أسقطت السبت الماضي, ثلاث طائرات مسيرة صهيونية متطورة في سماء محافظة إيلام.

وفي تصعيد غير مسبوق, شن الكيان الصهيوني فجر الجمعة عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وفي رد سريع, أطلقت إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.