روسيا: إيران تتصرف في إطار حقها في الدفاع عن النفس

وقال نائب وزير الخارجية الروسي : "إيران تتصرف في إطار حقها في الدفاع عن النفس في هذا الوضع", معربا عن قلق روسيا إزاء المخاطر التي يشكلها استهداف الكيان الصهيوني محطة "بوشهر" للطاقة النووية.
ونقلت "سبوتنك" عن ريابكوف قوله: "بالطبع, كل هذا خطير للغاية. إذا لم تكن هناك عواقب وخيمة حتى الآن, فهذا مجرد صدفة في الوقت الحالي, لكن المخاطر كبيرة للغاية".
ويشن الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.
وردا على العدوان الذي يطال أراضيها, تطلق إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.