روسيا: إيران تتصرف في إطار حقها في الدفاع عن النفس

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 17:39     الفئـة : دولــي
روسيا: إيران تتصرف في إطار حقها في الدفاع عن النفس

موسكو - قال نائب وزير الخارجية الروسي, سيرجي ريابكوف, اليوم الاثنين, أن إيران تتصرف في إطار حقها في الدفاع عن النفس, وهذا على إثر العدوان الصهيوني على الأراضي الإيرانية, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك). 

وقال نائب وزير الخارجية الروسي : "إيران تتصرف في إطار حقها في الدفاع عن النفس في هذا الوضع", معربا عن قلق روسيا إزاء المخاطر التي يشكلها استهداف الكيان الصهيوني محطة "بوشهر" للطاقة النووية.

ونقلت "سبوتنك" عن ريابكوف قوله: "بالطبع, كل هذا خطير للغاية. إذا لم تكن هناك عواقب وخيمة حتى الآن, فهذا مجرد صدفة في الوقت الحالي, لكن المخاطر كبيرة للغاية".

ويشن الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.    

وردا على العدوان الذي يطال أراضيها, تطلق إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.

 

آخر تعديل على الإثنين, 16 جوان 2025 17:49
كلـمات مفتـاحيــة :
روسيا: إيران تتصرف في إطار حقها في الدفاع عن النفس
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 17:39     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق