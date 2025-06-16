الرئيس الإيراني : الكيان الصهيوني سيلقى ردا بما يتناسب ومستوى عدوانه على إيران

وقال الرئيس بزشكيان, في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي, رجب طيب اردوغان: "نحن لا نرغب في توسيع دائرة الحرب, لكننا سنرد بالشكل الذي يبعث على الندم على أي هجوم يطال الأراضي الإيرانية".
وأضاف أن "العدوان الصهيوني أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين والعلماء والقادة العسكريين في إيران", مؤكدا بأن "إيران لم تكن بادئة هذه الحرب لكنها سترد بما يتناسب ومستوى الهجوم عليها, ونحن --كما قال-- لا نريد توسيع نطاق الحرب, لكننا سنرد بالشكل الذي يبعث على الندم على أي هجوم يطال الأراضي الإيرانية".
ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على إيران لليوم الرابع على التوالي, فيما وسعت طهران من ضرباتها لمواقع صهيونية, باستخدام مزيد من الصواريخ الباليستية الأسرع من الصوت, مؤكدة أنها ستمضي قدما في الدفاع عن سيادة أراضيها.
ويشن الكيان الصهيوني منذ الجمعة الماضي هجمات صاروخية و جوية على إيران أسفرت, حسب آخر حصيلة, عن سقوط 224 شهيدا ونحو 1277 مصابا من بينهم أطفال ونساء, إلى جانب استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.