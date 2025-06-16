الرئيس الإيراني : الكيان الصهيوني سيلقى ردا بما يتناسب ومستوى عدوانه على إيران

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره -

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل القطاعات -

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك بي إن بي باريبا الجزائر -

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا -

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس الشعبي الوطني -

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين -

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا -

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد -

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع -

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري -

تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات شرق البلاد -

اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم -

افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل -

مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة -

بوغالي يؤكد أن المدرسة الجزائرية هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك -

الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر -