الخارجية الإيرانية: المواجهة مع الكيان الصهيوني بدأت "وستستمر بقوة"

وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "إننا بعد هذا العدوان غير المبرر, اعتمدنا كل طاقاتنا وردنا على العدوان (الصهيوني) وهو دفاع مشروع عن النفس بموجب القوانين الدولية والعقل الإنساني".
وشدد على أن "الدول التي تدعم هذا الكيان و تبرر عدوانه متورطة وشريكة في هذه الجريمة النكراء", مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني "لم يأت من فراغ إنما جاء استمرارا لوحشيته خلال العقود الثمانية وتحويل المنطقة إلى منطقة حرب وإبادة".
وأضاف أنه "يجب في هذه اللحظات ألا يتغافل أحد عن حرب الإبادة في غزة بذريعة أن هناك عدوانا آخر على إيران", مطالبا من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ب"تحمل مسؤولياتها".
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني قام ''بمهاجمة المناطق السكنية واغتيال القادة العسكريين وقتل الأبرياء من المدنيين الإيرانيين", مؤكدا أن "العدوان العسكري لا يجب تبريره بشتى الصور", وأن "ما يحدث هو اختبار لكل الدول أمام هذا الإنتهاك الصارخ للقانون الدولي".