الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

جنيف - بدأت اليوم الاثنين في جنيف, أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, مع التركيز على الأوضاع الكارثية في قطاع غزة, بسبب عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ 20 شهرا.

وتناقش الدورة التي تستمر حتى التاسع من الشهر المقبل, الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بالإضافة إلى العديد من الدول التي تشهد نزاعات, وأثر تغير المناخ على الإنسان.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, في افتتاح الدورة "إن أساليب الحرب الصهيونية تلحق معاناة مروعة وغير مقبولة بالفلسطينيين في غزة, حيث استشهد أكثر من 55 ألف شخص بينهم أطفال, ولا تزال الهجمات مستمرة".

وطالب فولكر تورك بإجراء تحقيقات "فورية ومستقلة" في الهجمات الصهيونية المميتة على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء.

ومنذ 7 أكتوبر 2023, تشن قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا وحشيا على قطاع غزة, أسفر عن استشهاد 55362 مواطنا فلسطينيا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, وإصابة 128741 آخرين, في حصيلة غير نهائية, إذ لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما يرتكب الاحتلال مجازر دموية بشعة بحق منتظري المساعدات, الذين يواجهون يوميا خطر الموت, بسبب الرصاص العشوائي والاستهداف المباشر لهم, حيث تجاوز عدد ضحايا هذه المجازر نهاية شهر مايو الماضي 200 شهيد ا وعشرات المصابين.

 

