رئيس وزراء العراق: الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة

  الإثنين, 16 جوان 2025 15:46     الفئـة : دولــي
بغداد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي, محمد شياع السوداني, اليوم الاثنين, أن الكيان الصهيوني يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة من أجل رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط, مشيرا إلى حق إيران في الدفاع عن نفسها وفق قوانين الأمم المتحدة, حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

جاء ذلك ,حسب ما ذكره المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له, خلال استقباله عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين العاملة في العراق, وسفيري أستراليا وتركيا.

وشدد السوداني على رفض أي خرق للسيادة العراقية, وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية والأممية, معربا عن "التضامن الكامل" مع إيران وإدانته للعدوان الصهيوني عليها, كونه يعد تهديدا للأمن والسلم واستقرار وأمن العراق وأن خرق القوانين من قبل الاحتلال بهذا الشكل ستكون له نتائج سلبية.

وقال رئيس الوزراء العراقي أن الكيان الصهيوني "لا يعترف بالقوانين الدولية والإنسانية", ويرتكب الجرائم والمجازر, داعيا المجتمع الدولي إلى أخذ دورهم في إيقاف هذا العدوان واعتماد الحل السلمي من خلال إعادة المفاوضات.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على إيران لليوم الرابع على التوالي, فيما وسعت طهران من هجماتها نحو مواقع العدو, باستخدام مزيد من الصواريخ الباليستية, مؤكدة أنها ستمضي قدما في الدفاع عن سيادة أراضيها. 

ويثير العدوان الصهيوني على إيران مزيدا من ردود الأفعال الدولية, الداعية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لخفض التصعيد والتوترات وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق نحو اضطرابات أكبر".

 

