العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55432 شهيدا و 128923 مصابا

غزة - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 55432 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء, و 128923 مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية في قطاع غزة, يوم الاثنين.

وأوضحت ذات المصادر - حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية, بلغ 68 والإصابات 182, فيما أن حصيلة الضحايا منذ 18مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5139 شهيدا و16882 مصابا.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان, واستمرار القصف على كافة المناطق, وما تبقى من منشآت طبية وخدماتية وخيام النازحين.  

وكان الاحتلال الصهيوني قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي, بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.

 

