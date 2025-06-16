غزة:300 شهيد وأكثر من 2640 مصابا برصاص الاحتلال الصهيوني خلال محاولة الحصول على الغذاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 12:13     الفئـة : دولــي

غزة- أفاد المكتب الإعلامي بغزة, يوم الأحد, بأنه تم إحصاء 300 شهيد و 2649 مصابا و 9 مفقودين برصاص الاحتلال الصهيوني خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من "مراكز المساعدات" التي باتت "مصائد للموت", في رفح ووادي غزة, وذلك خلال الفترة الممتدة بين 27 مايو و 15 يونيو الجاري.

وجاء في بيان للمكتب حول آخر إحصائية لأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المجوعين, أن 57 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 363 آخرون, الأربعاء الماضي, فيما استشهد 21 فلسطينيا و أصيب 294 آخرون الخميس الماضي.     

و خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين, سجل ذات المصدر 29 شهيدا و380 مصابا, كما أحصى 26 شهيدا و 117 مصابا يوم أمس الأحد, ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 300 شهيد و2649 مصابا و9 مفقودين.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس), قد طالبت, المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص, بالتحرك العاجل لوقف الآلية الدموية التي استحدثها الاحتلال الصهيوني كأداة لإدامة التجويع وتكريس الإبادة الجماعية, في إشارة إلى مراكز "توزيع المساعدات" الصهيونية-الأمريكية.

أكدت أن "استهداف الجوعى في لحظة بحث عن القوت, يكشف طبيعة هذا العدو الفاشي الذي يستخدم الجوع والقصف سلاحين للقتل والتهجير, ضمن مخطط ممنهج لتفريغ غزة من سكانها", مبرزة أن ما يعرف بالآلية الصهيونية-الأمريكية لتوزيع المساعدات "تحولت إلى مصائد موت وإذلال, هدفها ليس الإغاثة, بل كسر كرامة الشعب الفلسطيني وتحويل حياة المحاصرين إلى جحيم, بما يخدم مشاريع التهجير القسري".

وقالت : "هذه الآلية المهينة للكرامة الإنسانية تفرض على أهلنا المخاطرة بحياتهم مقابل طرد غذائي, ما يجعلها جريمة مركبة من التجويع الممنهج والقتل المتعمد".

كلـمات مفتـاحيــة :
غزة:300 شهيد وأكثر من 2640 مصابا برصاص الاحتلال الصهيوني خلال محاولة الحصول على الغذاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 12:13     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق