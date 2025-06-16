إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف صهيونية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 10:15     الفئـة : دولــي

طهران - أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني, اليوم الاثنين, عن إطلاق موجة جديدة "أقوى وأشد" من سابقاتها من الهجمات الصاروخية نحو أهداف في الكيان الصهيوني, ردا على عدوان هذا الأخير المتواصل على أراضيها.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن بيان أصدرته قوات الحرس الثوري بشأن الموجة الثامنة من عملية "الوعد الصادق 3" قالت فيه أنه تم في هذه العملية استهداف "منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني باستخدام أساليب حديثة والاستفادة من قدرات استخبارية وتجهيزية متطورة, ما أدى إلى حدوث خلل في منظومات الدفاع الجوي الصهيوني لدرجة أن منظوماته الدفاعية استهدفت بعضها البعض".

وأضاف البيان أن "الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه العملية مكنت الصواريخ من إصابة أهدافها بدقة ونجاح كبير", مؤكدا أن العمليات المقبلة ستكون "أكثر سحقا ودقة وتأثيرا وتدميرا من العمليات السابقة".

وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن هذه العملية "أثبتت خطأ حسابات وتقديرات الكيان الصهيوني المتوهمة تجاه إيران", محذرا الكيان الصهيوني من أن العمليات "الفعالة الدقيقة والساحقة" ستستمر بوتيرة "أقوى وأعنف".

وفي ذات السياق, أعلن نائب المسؤول السياسي والأمني لمحافظ "إيلام" الإيرانية, تاج الدين صالحيان, أن منظومة الدفاع الجوي "أسقطت طائرة مسيرة متطورة" للكيان الصهيوني في سماء المحافظة, غربي البلاد.

وقال صالحيان, في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا", أن "هذه الطائرة المسيرة أسقطتها منظومات الدفاع الجوي الإيرانية صباح اليوم بمنطقة عين الصولة بقضاء دشت عباس بمدينة دهلران الحدودية", داعيا المواطنين إلى إبلاغ المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية عن أي "تحركات مشبوهة".

ويشن الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.   

وردا على العدوان الذي يطال أراضيها, تطلق إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف صهيونية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 جوان 2025 10:15     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو

25.09.21

الدخول المدرسي بولايات الوسط: تعزيز الحظيرة التربوية بهياكل جديدة

25.09.21

الدخول المدرسي: تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات…

25.09.21

اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم

25.09.21

افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل

25.09.21

الدخول المدرسي بغرب الوطن: التحاق زهاء 5ر2 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق