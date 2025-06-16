الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية

طهران - أكد الرئيس الإيراني, مسعود بزشكيان, اليوم الاثنين, أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية, لافتا إلى أن طهران منحت الفرصة للدبلوماسية وفتحت المجال أمام المفاوضات والحوار في إطار التزامها بالحلول السلمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) تشديد مسعود بزشكيان, خلال مشاركته في جلسة مجلس الشورى, على أن "ما تطالب به إيران وشعبها اليوم هو حق مشروع لا جدال فيه, استنادا لجميع القوانين الدولية", مضيفا أن إيران "لديها الحق في الاستفادة من الطاقة النووية والأبحاث التي تفيد شعبها ولا يمكن لأي كان أن يسلب منها هذا الحق".

وفي هذه الأثناء, جدد الرئيس الإيراني إدانة عدوان الكيان الصهيوني على بلاده, والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين والقادة العسكريين والعلماء, موضحا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الشعب الإيراني التكاتف في وجه العدوان الذي يتعرض له.

ويشن الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا واسعا على مواقع عسكرية ونووية ومدنية في إيران, أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين في البلاد, إلى جانب سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال, حسب ما أعلنت عنه السلطات الإيرانية.

وردا على العدوان الذي يطال أراضيها, تطلق إيران منذ مساء الجمعة موجات من الهجمات الصاروخية, مستهدفة عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية التابعة للكيان الصهيوني.