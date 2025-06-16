بولندا: حضور قوي للقضية الصحراوية بالعاصمة وارسو

وارسو (بولندا) - سجلت القضية الصحراوية حضورا قويا بالعاصمة البولندية وارسو, التي احتضنت العديد من الأنشطة التحسيسية حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وذلك في إطار الحملة التي تنظمها تمثيلية جبهة البوليساريو بألمانيا, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وفي هذا الإطار، قدمت ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا نجاة حندي, محاضرة حول القضية الصحراوية في ظل الوضع الدولي الراهن, سلطت فيها الضوء على النضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير و الاستقلال.

كما سلطت الضوء على دور المرأة الصحراوية في المرافعة عن حق شعبها في الحرية والاستقلال, مشيدة بالتضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل ذلك.

و تطرقت نجاةحندي أيضا إلى الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي بقيادة طليعته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب منذ ما يناهز نصف قرن.

ومن ضمن الأنشطة التحسيسية بعدالة القضية الصحراوية أيضا, عرض الفيلم الوثائقي "ثائرات على خط المواجهة" بالصحراء الغربية لمخرجته البرازيلية لاورا داودين والكولومبي ميغيل أنخيل ايريرا, والذي يوثق نضال خمس مدافعات صحراويات عن حقوق الإنسان, و هن الغالية دجيمي, سلطانة خيا, مينة أباعلي, أميمة عبد السلام و خديجتو المخطار.

ويعتبر هذا الفيلم الذي يجسد باحترافية عالية, صلابة وإرادة وقوة عزيمة النساء الصحراويات في سبيل كفاحهن التحرري من أجل الاستقلال واستعادة سيادة أراضيهن وجلاء الاحتلال الأجنبي أمام وحشية تلك الانتهاكات وقسوة الظلم وخطر النسيان, شهادة حية على العنف الهمجي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها المرأة الصحراوية بالأرض المحتلة على يد الأجهزة البوليسية للاحتلال المغربي.

وحضر العرض العديد من الشباب والطلبة والباحثين والمهتمين الراغبين في التعرف على القضية الصحراوية و مسار كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية و الاستقلال, وما يستلزم هذا الكفاح من تضحيات و صبر من أجل انتزاع حقوقه المشروعة, رغم تكالب قوى الاستعمار والطغيان ضده.

وفي الختام, ردت ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا على أسئلة الحضور حيث كان التجاوب كبيرا مع العرض و قدمت الشروح حول التحديات التي يواجهها الشعب الصحراوي.

كما عرجت نجاة حندي على العراقيل, التي لازالت تحول دون إيجاد حل عادل و دائم يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال, طبقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.