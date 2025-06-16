استشهاد 8 فلسطينيين في قصف صهيوني على خان يونس والنصيرات بقطاع غزة

غزة - استشهد 8 فلسطينيين, وأصيب العشرات في قصف صهيوني استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة, ومدينة خان يونس جنوبه.

وأفاد مستشفى العودة, وسط قطاع غزة, بارتفاع عدد الشهداء إلى 11 شخصا بينهم أطفال ونساء, وإصابة 35 آخرين, جراء استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلًا على شارع صلاح الدين وسط القطاع, وذلك بعد الإعلان الأولي عن استشهاد 8 أشخاص جراء القصف.

وجنوبي القطاع, استشهد 5 مواطنين, جراء قصف من مسيرة صهيونية على تجمع في جورة اللوت بمدينة خان يونس, ووقعت إصابات جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة, إلى 55362 شهيدًا, و 128741 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأفادت بأن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية 26 شهيدًا, وأكثر من 117 مصابًا, ليرتفع إجمالي الشهداء من الباحثين عن المساعدات, ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 300 شهيد وأكثر من 2649 مصابًا.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان, واستمرار القصف على كافة المناطق, وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.