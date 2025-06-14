العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا

  السبت, 14 جوان 2025 13:32     الفئـة : دولــي
غزة- ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 55297  شهداء و 128426 مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية في قطاع غزة, يوم السبت.    

وذكرت المصادر, في بيان, أن مستشفيات القطاع استقبلت, خلال الساعات ال48 الماضية, 90 شهيدا و605 مصابا نتيجة استمرار المجازر بحق المدنيين في القطاع. 

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي, تاريخ استئناف العدوان, قد بلغت 5014 شهيدا بالإضافة إلى 16385 مصابا.

وأضافت أن إجمالي الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات خلال ال48 ساعة الماضية هي 29 شهيدا وأكثر من 380 مصابا, ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 274 شهيدا وأكثر من 2532 مصابا.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان, واستمرار القصف على كافة المناطق, وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.  

وكان الاحتلال الصهيوني قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي, بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين, حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

