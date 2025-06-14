المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, رافائيل غروسي, امس الجمعة, أن أي هجوم مسلح أو تهديد للمنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية يعد "انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال غروسي, في اجتماع طارئ لمجلس الأمن, "أؤكد مجددا أن أي عمل عسكري يعرض سلامة وأمن المنشآت النووية للخطر له عواقب وخيمة على شعب إيران والمنطقة وخارجها", داعيا الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات الصهيونية على إيران.

واضاف غروسي إنه لا يجب مهاجمة المنشآت النووية مطلقا دون النظر إلى السياق أو الظروف, لتجنب تعرض الناس والبيئة للخطر, مؤكدا أن مثل هذه الهجمات لها آثار خطيرة على السلامة والأمن النوويين والضمانات النووية, إلى جانب تداعياتها على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال ذات المسؤول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة الوضع عن كثب, لافتا إلى أن مركز الحوادث والطوارئ التابع لها يحافظ على تواصل مستمر مع السلطات الإيرانية منذ بداية الهجوم.

وفي السياق ذاته, أوضح غروسي أن الوكالة شكلت فرقة عمل لمراقبة الوضع عن كثب خلال الأيام القليلة القادمة, مؤكدا في الوقت نفسه, أن الوكالة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الفنية, وتظل ملتزمة بتفويضها المتعلق بالسلامة والأمن النوويين والضمانات النووية في جميع الظروف وهي على اتصال دائم بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية للتأكد من وضع المنشآت النووية ذات الصلة.

وخلص ذات المسؤول الى القول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زالت منتدى فريدا وحيويا للحوار, ولاسيما في الوقت الحالي, داعيا في هذا السياق الى الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار والتعاون.