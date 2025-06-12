لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

نيويورك (الأمم المتحدة) - طالبت دول أفريقية وآسيوية خلال أشغال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24), باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الخميس.

وبهذا الخصوص, أكد ممثل ناميبيا في مداخلته أن عمل اللجنة الخاصة سيظل غير مكتمل دون معالجة الوضع في الصحراء الغربية, مشيرا إلى أن بلاده "لا تزال تشعر بقلق عميق" إزاء عدم إحراز أي تقدم, لا سيما فيما يتعلق بخطة الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع بهدف إجراء استفتاء حر ونزيه.

وجدد بالمناسبة تضامن بلاده مع الشعب الصحراوي في سعيه إلى الحرية والاستقلال والكرامة, داعيا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وضمان الاعتراف بتطلعات الشعب الصحراوي في حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

من جهته, أشار ممثل جنوب أفريقيا في كلمته إلى أن بلاده تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء محنة شعب الصحراء الغربية, آخر مستعمرة متبقية في القارة الأفريقية, على الرغم من قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.

وقال في ذات السياق, أن قضية الصحراء الغربية يجب أن تظل مدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة إلى أن يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

من جانبه, دعا ممثل زمبابوي اللجنة الخاصة إلى التمسك بموقفها الراسخ من كون الصحراء الغربية لا تزال قضية تصفية استعمار ولشعبها الحق في تقرير مستقبله من خلال استفتاء ديمقراطي وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها خطة الأمم المتحدة للتسوية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

أما ممثل تيمور الشرقية, فقد عبر عن دعم بلاده الثابت والمبدئي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وهو حق مكرس في ميثاق الأمم المتحدة وأعيد تأكيده في العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن, لافتا إلى أن قضية الصحراء الغربية لا تزال واحدة من أطول القضايا التي لم يتم حلها على جدول أعمال الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنهاء الاستعمار.

وأضاف في نفس الإطار أن الشعب الصحراوي لا يزال محروما من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير بسبب استمرار الاحتلال المغربي الذي يعرقل الطريق نحو استفتاء تقرير المصير.

بدوره, ذكر ممثل إيران بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وحقوقه غير القابلة للتصرف على النحو المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة, داعيا إلى التزام جميع الأطراف بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق حل سياسي عادل ودائم وشامل يضمن الحق في تقرير المصير.