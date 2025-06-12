"قافلة العدالة" تنطلق من لاهاي دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني

رام الله (فلسطين المحتلة) - انطلقت, أمس الأربعاء من لاهاي بهولندا, "قافلة العدالة" التي تشرف عليها حملة العدالة والحق لفلسطين, بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين, والانتهاكات "الجسيمة "و "الممنهجة" التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الصهيوني, و ستمر القافلة بعدة مدن أوروبية (لاهاي, بروكسل, باريس, ستراسبورغ, جنيف), وفق ما أفاد به نادي الأسير في بيان له.

وتأتي هذه المبادرة, في وقت تتفاقم فيه الجرائم المنظمة ضد الأسرى الفلسطينيين, المحتجزين في ظروف قاسية وغير إنسانية, وثقتها العديد من المؤسسات المختصة, والتي تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي, خاصة اتفاقيات جنيف".

و تعتبر "قافلة العدالة" التي تشارك فيها مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية و الأوروبية, حراكا شعبيا, يسعى إلى كسر الصمت وتسليط الضوء على قضية الأسرى على الصعيد الدولي, والاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية لتحمل مسؤولياته, وتوحيد جهود بين الناشطين, الحقوقيين, والإعلاميين, والمؤسسات المدنية.

وثمن نادي الأسير الفلسطيني, هذه المبادرة التي تأتي في وقت هو الأشد والأكثر مأساة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال, واستمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة, مؤكدا على أن استمرار التضامن الشعبي العالمي وتصاعد أصوات الأحرار في العالم, يشكل اليوم نقطة تحول هامة أمام استمرار منظومة التوحش الصهيونية بجرائمها وتجاهلها لكل النداءات والأصوات المتصاعدة رفضا للإبادة وللجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وتم أمس الأربعاء, تنظيم مؤتمر صحفي في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي, على أن يتم عقد مؤتمر صحفي, اليوم بالبرلمان الأوروبي ببروكسل.

ومن المنتظر أن ينظم مؤتمر صحفي غدا الجمعة بالجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ بباريس, و بعدها جولة ميدانية بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم الاثنين المقبل, لتكون الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف يوم الثلاثاء المقبل, أخر محطة للقافلة.

وأكد منسق "قافلة العدالة", أحمد نصر, أن "الهدف من هذه القافلة التضامنية هو الضغط على المؤسسات الدولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه ملف الأسرى, وأن يولي صانع القرار الأوروبي أهمية لملف الأسرى الذين يتعرضون لإبادة جماعية في سجون الاحتلال".

وقال المتحدث, أنه بالموازاة مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة و تنقلها وسائل الإعلام, فإن هناك إبادة أخرى في الخفاء داخل السجون, ضحاياها الأسرى, مشيرا إلى استشهاد العشرات من الأسرى دخل السجون منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.