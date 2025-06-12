لجنة ال24 الأممية: مطالب بإلزام الاحتلال المغربي بنزع الألغام وحماية الصحراويين من خطرها

  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 12:57     الفئـة : دولــي

نيويورك (الأمم المتحدة) - طالبت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا), الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, وكذا إلزام المغرب بنزع الألغام وحماية المدنيين من خطرها وتعويض الضحايا وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفي مداخلته أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار (لجنة ال24), ابرز عضو منظمة "كوديسا", مليخاف طيب, ما يعيشه الشعب الصحراوي من معاناة تحت وطأة سياسات ممنهجة من القمع والتمييز والتجريد من الأرض والكرامة.

وقال في هذا الصدد: "منذ سنوات, تنتهج الدولة المغربية سياسة عدائية تجاه الصحراويين تهدف إلى اقتلاعهم من أرضهم التاريخية ومحو وجودهم الجغرافي والثقافي, حيث تم تشريد الآلاف من أبناء القبائل الصحراوية والاستيلاء على أراضيهم وتسليمها للشركات الأجنبية دون تعويض ودون استشارة ودون إرادتهم, في خرق مباشر للمادة 26 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب الأصلية في امتلاك الأراضي, التي لطالما استغلتها تقليديا".

وشدد الحقوقي الصحراوي على أن "الأرض بالنسبة للشعب الصحراوي ليست مجرد مصدر رزق بل هي جوهر الهوية", ومع ذلك -يضيف- "فإن الرعي والزراعة هما مصدر العيش الأساسي للآلاف من الصحراويين, لكنهم أصبحوا ممنوعين بقرارات إدارية جائرة وبحواجز عسكرية ودوريات مسلحة من التنقل في أراضيهم في خرق سافر" للقانون الدولي.

وما زاد من حدة المأساة -وفق المتحدث- هو وجود الآلاف من الألغام المنتشرة في الصحراء الغربية, والتي تحصد الأرواح البريئة باستمرار دون أن تتخذ الدولة المغربية إجراءات لنزعها أو تحذير السكان منها أو تعويض الضحايا, "ما يجعل المغرب مسؤولا مسؤولية مباشرة عن هذه الخسائر, وفقا للقانون الدولي الإنساني و اتفاقية أوتاوا الخاصة بحضر الألغام المضادة للأفراد".

كما أشار الحقوقي الصحراوي إلى التصعيد القمعي الخطير لقوات الاحتلال المغربي بالمدن المحتلة ضد المتظاهرين, "ما يشكل انتهاكا خطيرا للمادة 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويعكس توجها مقلقا نحو خنق الفضاء المدني و حرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع السلمي".

و إذ يشدد عضو منظمة "كوديسا" على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, فإنه يطالب الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال المغربية لإيقاف سياسات نزع الأراضي ومنحها بالقوة للأجانب, و احترام حق الصحراويين في التظاهر السلمي والتجمع والتعبير عن الرأي دون قمع أو ترهيب.

كلـمات مفتـاحيــة :
لجنة ال24 الأممية: مطالب بإلزام الاحتلال المغربي بنزع الألغام وحماية الصحراويين من خطرها
  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 12:57     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق