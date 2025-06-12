العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55207 شهداء و 127821 مصابا

  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 12:28     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55207 شهداء و 127821 مصابا

غزة - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 55207 شهداء و 127821 مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية في قطاع غزة, اليوم الخميس.  

وذكرت المصادر, في بيان, أن مستشفيات القطاع استقبلت, خلال الساعات ال24 الماضية, 103 شهيدا و427 مصابا نتيجة استمرار المجازر و الاستهدافات بحق المدنيين في القطاع.     

و أوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي, تاريخ استئناف العدوان, قد بلغت 4924 شهيدا بالإضافة إلى 15780 مصابا, لافتة إلى أن مستشفيات غزة استقبلت منذ فجر اليوم 57 شهيدا و 363 مصابا.

و أضافت أن إجمالي الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات ارتفع إلى245 شهيدا و 2152 مصابا, بينهم 21 شهيدا ارتقوا اليوم.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان, واستمرار القصف على كافة المناطق, وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.  

وكان الاحتلال الصهيوني قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي, بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين, حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55207 شهداء و 127821 مصابا
  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 12:28     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق