العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55207 شهداء و 127821 مصابا

وذكرت المصادر, في بيان, أن مستشفيات القطاع استقبلت, خلال الساعات ال24 الماضية, 103 شهيدا و427 مصابا نتيجة استمرار المجازر و الاستهدافات بحق المدنيين في القطاع.
و أوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي, تاريخ استئناف العدوان, قد بلغت 4924 شهيدا بالإضافة إلى 15780 مصابا, لافتة إلى أن مستشفيات غزة استقبلت منذ فجر اليوم 57 شهيدا و 363 مصابا.
و أضافت أن إجمالي الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات ارتفع إلى245 شهيدا و 2152 مصابا, بينهم 21 شهيدا ارتقوا اليوم.
وأشارت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات, ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان, واستمرار القصف على كافة المناطق, وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.
وكان الاحتلال الصهيوني قد استأنف عدوانه على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي, بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين, حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.