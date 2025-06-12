غزة: 500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة على القطاع

  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 11:23     الفئـة : دولــي

بوخارست- وقعت 500 شخصية ثقافية وفنية رومانية على الأقل على رسالة وجهتها إلى سلطات بلادها, تطالبها بالضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني من أجل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة, وتصاعد البناء الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, حسب ما أوردته مصادر إعلامية يوم الخميس.

ودعت الرسالة, الرئيس الروماني نيكوشور دان, والحكومة الرومانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الإبادة, جاء فيها: "ندعو السلطات الرومانية إلى ربط علاقاتها التجارية والثقافية والدبلوماسية (مع الكيان الصهيوني) بامتثاله للقانون الدولي, وإلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعاقبته وتعليق اتفاقية الشراكة معه".

وطالب الموقعون أيضا السلطات الرومانية باتخاذ موقف حازم ضد الإبادة الجماعية في غزة, وسياسة الاحتلال والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الموقعون على ضرورة التضامن الشعبي مع قطاع غزة, إذ قالوا في رسالتهم: "من موقعنا كأهل ثقافة, نشعر بضرورة التضامن مع الفنانين والمعلمين ومخرجي الأفلام والشعراء والكتاب والصحفيين الذين قتلوا في غزة أو الذين يكافحون من أجل البقاء مع عائلاتهم في ظل المجاعة التي فرضها الحصار (الصهيوني), وانعدام لخدمات الصحية ومياه الشرب, واستحالة عيش حياة طبيعية بين الأنقاض وتحت الحصار الدائم".

آخر تعديل على الخميس, 12 جوان 2025 11:42
  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 11:23     الفئـة : دولــي

